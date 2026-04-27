Lucas Barbosa lamenta derrota e afirma que Bragantino "mandou" no jogo

O Red Bull Bragantino foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucas Barbosa lamentou o resultado e avaliou que o Massa Bruta teve controle da partida, mas esbarrou na atuação de Carlos Miguel.

"Sabíamos que seria um jogo difícil contra o líder do campeonato. Mas, na minha percepção, mandamos no jogo. O Palmeiras chegou só com duas bolas e foi eficiente", disse o atacante, em entrevista ao Premiere.

Lucas Barbosa teve duas boas oportunidades, ambas defendidas por Carlos Miguel. A primeira logo aos quatro minutos do primeiro tempo, em cabeceio forte, e a segunda aos 10 da etapa final, em lance semelhante.

"Foi uma noite muito feliz do Carlos Miguel, com duas belas defesas. Mas agora é seguir. Virar a chave que enfrentamos o River Plate em casa", completou.

Fase do Bragantino

Com o resultado, o Bragantino caiu para a nona colocação do Brasileirão, com 17 pontos — seis a menos que o São Paulo, que abre o G4.

Agora, a equipe volta suas atenções para a Sul-Americana. Após estrear com derrota, o time venceu na segunda rodada e ocupa a terceira posição do Grupo H, com três pontos — um a menos que o líder River Plate.

Próximo jogo do Bragantino

Jogo: Red Bull Bragantino x River Plate

Red Bull Bragantino x River Plate Competição : Copa Sul-Americana (terceira rodada)

: Copa Sul-Americana (terceira rodada) Data e horário : 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 30 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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