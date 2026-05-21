Bragantino cede empate ao River Plate nos acréscimos pela Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, o Red Bull Bragantino empatou com River Plate em 1 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Alix Vinicius marcou o gol da equipe paulista, enquanto Pereyra fez para os donos da casa.
Situação do grupo
Com o resultado, o Bragantino chega aos sete pontos e segue na vice posição do grupo H, sem chances de alcançar a liderança. Já o River tem 11 pontos e continua no topo. Na última rodada, para se classificar para os playoffs, o Bragantino precisa vencer o Carabobo, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.
📋 Resumo do jogo
⚪🔴RIVER PLATE 1 X 1 RB BRAGANTINO⚪🔴
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo H)
🏟️ Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Ulises Giménez e Kevin Castaño (River Plate); Juninho Capixaba (Bragantino).
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.
Gols
⚽ Alix Vinicius, aos 35' do 1ºT (Bragantino)
⚽ Lautaro Pereyra, aos 48' do 2ºT (River Plate)
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
⚪🔴River Plate🔴⚪
Armani; Ulises Giménez (Spiff), Germán Pezzella, Paulo Díaz e González; Kevin Castaño (Kendry Páez), Galoppo (Lucas Silva) e Quintero; Maxi Meza (Lautaro Pereyra), Salas e Subiabre (Lencina).
Técnico: Eduardo Coudet
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
Cleiton; Sant'Anna, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Sosa) e Lucas Barbosa (Rodriguinho); Henry Mosquera (Fernando), José Herrera (Hurtado) e Isidro Pitta (Eduardo Sasha).
Técnico: Vagner Mancini
Como foi o jogo
O gol do Bragantino saiu aos 35 minutos, em jogada ensaiada. Juninho Capixaba cobrou falta para a esquerda da grande área, onde encontrou Isidro Pitta. O atacante dominou, olhou para o meio e deu uma cavadinha sutil para Alix Vinicius, na pequena área, cabecear.
Aos 48 do segundo tempo, Quintero chutou de fora da área e Cleiton espalmou. No rebote, Lautaro Pereyra empatou a partida.
Próximos jogos
⚪🔴River Plate🔴⚪
⚔️ Jogo: River Plate x Belgrano
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Final (Apertura)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
⚔️ Jogo: Vasco x RB Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17
📅 Data: 24/05 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)