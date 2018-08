Zé Ricardo aponta desgaste como decisivo em derrota para o Galo

O Botafogo não mostrou o mesmo futebol apresentado no meio de semana, na classificação na Copa Sul-Americana, sobre o Nacional-PAR e acabou sendo derrotado pelo Atlético-MG, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo admitiu que os alvinegros sofreram com o desgaste físico, principalmente no segundo tempo.

“Quinta-feira exigiu bastante, contribui um pouco, tem o desgaste, e isso apareceu no segundo tempo. Os erros aparecem e a equipe do Atlético aproveitou. Perdemos Renato no intervalo, sentiu um incômodo. O Gustavo vinha um bom tempo sem jogar, temíamos por ele sentir no fim. Decidimos apostar no ritmo do Rodrigo com uma equipe mais ofensiva, como aconteceu no Paraná”, disse.

Para piorar, o volante Rodrigo Lindoso surtiu uma lesão muscular e deverá desfalcar o Botafogo nos próximos jogos. Zé Ricardo lamentou a sequência de jogos que a equipe foi obrigada a fazer nas últimas semanas.

“Infelizmente, o que aconteceu com Lindoso fez fugir do que pensávamos. Todo atleta brasileiro sofre com o calendário estafante como o daqui, e isso pode colocar os atletas numa condição dessa. Invariavelmente os atletas correm o risco. Sentiu uma pontada, parece que no músculo anterior, agora é aguardar o diagnóstico”, declarou.

O Botafogo terminou o turno com 22 pontos apenas três acima do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Zé Ricardo afirmou que os alvinegros precisam fazer um returno melhor para ficarem distantes das últimas posições.

“Lógico que queremos fazer um returno forte, mas quero tranquilidade, equilíbrio e buscar jogo a jogo pontuar para poder sonhar com coisas boas”, falou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, quando terá pela frente o Palmeiras, no Allianz Parque.

