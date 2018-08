Atlético Mineiro faz 3 a 0 e passa pelo Botafogo no Nilton Santos

O Atlético Mineiro conquistou um importante resultado neste domingo ao vencer o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros chegaram a 33 pontos e vão terminar a rodada na quinta posição. Já os cariocas, com 22, continuam no meio da tabela de classificação.

O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, mas parou nas boas defesas de Victor. Já o Atlético Mineiro foi superior na etapa final e marcou os gols da vitória com Luan e Cazares. Na próxima rodada, o Galo receberá o Vasco, na quinta-feira, na Arena Independência. No dia anterior, o Botafogo vai até a capital paulista para encarar o Palmeiras.

O JOGO

O confronto começou movimentado, com o Botafogo tendo mais objetividade, enquanto que o Atlético-MG não se deixava ser pressionado e tentava os avanços rápidos. Os cariocas tiveram a primeira boa chance aos cinco minutos. Aguirre cobrou falta de longe, mas a bola quicou antes e chegar ao gol e dificultou a defesa de Victor. Depois, foi a vez de Leo Valencia arriscar da entrada da área para boa defesa do goleiro mineiro.

O Botafogo seguia melhor e criou nova chance aos 14 minutos. Leo Valencia novamente chutou de fora da área e obrigou Victor a boa defesa. No rebote, Renatinho chutou para mais uma grande intervenção o goleiro, mas o lance já havia sido parado por impedimento do meia carioca. O Atlético-MG só conseguiu chegar com perigo quatro minutos depois. Ricardo Oliveira foi lançado, ficou de frente para Saulo, só que finalizou cruzado pela linha de fundo.

Com o passar do tempo, os visitantes equilibraram o confronto, mas continuavam vendo os donos da casa criar boa chances de gol. Tanto que aos 24, Renatinho finalizou da entrada da área e parou em mais uma grande defesa de Victor.

A partida perdeu em emoção durante um tempo, pois as duas equipes travam muito na parte ofensiva. Somente nos minutos finais, o Atlético-MG voltou a assustar em dois chutes, de Ricardo Oliveira e Nathan. No entanto, em ambos, a bola foi pedalinho de fundo. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais focadas em impedir as boas jogadas do rival. Tanto que na primeira boa chance, o Atlético-MG abriu o placar, aos 16 minutos. Luan tabela com Matheus Galdezani e recebeu na área. O atacante dominou e tocou na saudade Saulo.

Mesmo após o gol, o Botafogo continuou sem conseguir levar perigo aos mineiros. Os dois da casa tinham mais posse de bola, mas erravam muito no setor ofensivo. Nos contra-ataques, o Atlético-MG assustava e quase chegou ao segundo gol aos 28 minutos. Ricardo Oliveira recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Saulo.

O Atlético-MG sacramentou a vitória aos 35 minutos. Em contra-ataque rápido, Chará ganhou na velocidade da zaga botafoguense e cruzou rasteiro para Cazares na área. O meia finalizou sem chance para Saulo.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou esboçar uma pressão, mas sem qualquer organização. O Atlético-MG aproveitou os espaços para marcar o terceiro, aos 44 minutos. Tomás Andrade recebeu passe na área e chutou para a rede para dar números finais no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 3 ATLÉTICO MINEIRO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de agosto de 2018 (Domingo)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Cartões amarelos: Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão (Botafogo); Matheus Galdezani, Emerson, Victor e José Welison (Atlético-MG)

GOLS:

ATLÉTICO-MG: Luan, aos 16min do segundo tempo; Cazares, aos 35min do segundo tempo; Tomás Andrade, aos 44min do segundo tempo

BOTAFOGO: Saulo, Luís Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Gustavo Bochecha (Brenner), Rodrigo Lindoso (Marcelo), Luiz Fernando, Renatinho (Rodrigo Pimpão) e Leonardo Valencia; Rodrigo Aguirre

Técnico: Zé Ricardo

ATLÉTICO MINEIRO: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana, Fábio Santos; José Welison, Matheus Galdezani (Lucas Cândido), Juan Cazares (Tomás Andrade) e Nathan (Luan); Yimmi Chará e Ricardo Oliveira

Técnico: Thiago Larghi