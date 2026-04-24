Tribunal decide, e John Textor é afastado do comando da SAF Botafogo

John Textor não controla mais a SAF do Botafogo. O dirigente foi afastado provisoriamente do cargo após decisão proferida na noite desta quinta-feira pelo Tribunal Arbitral da FGV.

A decisão ainda é temporária, e o caso de Textor será reavaliado pelo tribunal na próxima quarta-feira (29). A informação foi divulgada pelo portal Canal do Manel.

Segundo o documento, um dos motivos para o afastamento provisório de John Textor foi a medida prepatória para o pedido de recuperação judicial da SAF Botafogo, protocolado na última quarta-feira sem deliberação em uma assembleia de acionistas.

Com isso, o tribunal arbitral também requeriu o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da SAF, inicialmente prevista para esta segunda-feira. Textor buscava meios para aportar R$ 125 milhões na SAF alvinegra.

Pedido de recuperação judicial

A SAF Botafogo protocolou, na última quarta-feira, um pedido de Recuperação Judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Segundo a administração, a iniciativa faz parte de um movimento estratégico de reorganização financeira, com o objetivo de garantir a continuidade do projeto esportivo iniciado em 2022.

Na mesma solicitação, a SAF pediu a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, sob a alegação de que a posição tem sido usada, nos últimos meses, para impedir a entrada de novos aportes financeiros no clube. De acordo com o comunicado, a medida busca criar condições para a retomada do equilíbrio da companhia.

Em nota oficial, a SAF destacou que a prioridade do processo é a manutenção das operações do clube e o cumprimento de seus compromissos. "A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço", afirmou.

A recuperação judicial é um instrumento previsto na legislação brasileira e também na Lei da SAF, permitindo que empresas renegociem dívidas de forma estruturada, com proteção jurídica durante o processo. Conforme o comunicado, o objetivo é estabelecer "um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa".

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