Textor nega ofertas por Barboza e comenta sobre crise da SAF Botafogo

Na manhã desta segunda-feira, John Textor marcou presença no CT do Botafogo e foi questionado sobre os rumores de uma possível saída de Barboza rumo ao Palmeiras ou Cruzeiro. O mandatário negou que exista alguma oferta do Verdão, mas admitiu que sabia de uma procura por parte do clube mineiro, treinado por Artur Jorge, que comandou o Glorioso em 2024.

"É normal o contato entre os departamentos de futebol. Mas não vi proposta do Palmeiras. Ouvi que o Artur Jorge, do Cruzeiro, estaria vindo atrás do Barboza. Não recebemos nenhuma proposta do Cruzeiro. Talvez Artur esteja só brincando com a gente ou algo assim. Ainda vamos beber uma cerveja juntos e vou lustrar nosso troféu que conquistamos. Mas ele tem que deixar nossos jogadores em paz", disse à Globo.

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Cruzeiro de olho

Visando a janela de meio do ano, o Cruzeiro começou a sondar nomes para reforçar o seu elenco. A prioridade é reforçar o sistema defensivo e o nome de Alexander Barbosa, do Botafogo, é uma das opções analisadas. No entanto, nenhuma oferta foi oficializada. As informações são da Central da Toca.

A Raposa acredita que Artur Jorge pode ser um triunfo nas tratativas com o Botafogo. No time carioca desde 2024, Barboza foi comandado pelo português e juntos foram campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Com contrato apenas até o fim do ano, o zagueiro também foi vinculado ao Palmeiras e está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho.

Recuperação Judicial

Durante sua passagem pelo CT, o mandatário americano também comentou sobre a recuperação judicial protocolada pela SAF Botafogo na última quarta-feira e afirmou que deseja aportar dinheiro no clube, mas que precisa da aprovação na assembleia, marcada para segunda-feira.

"Peço que os acionistas parem de falar nos bastidores, parem de falar com os advogados. O clube precisa de dinheiro, então coloquem suas propostas, coloquem o dinheiro. Eu fiz minha proposta, US$ 25 milhões do meu próprio capital. Eu estou tentando há algumas semanas que isso seja aceito pelos acionistas. Precisa de mais capital. Nós tivemos uma boa decisão do juiz. Mas o clube precisa de capitalização, como quando eu cheguei no início", completou. REFERÊNCIA! 🌟🤍 Capitão do Botafogo, Alex Telles viveu um momento especial na vitória alvinegra sobre a Chapecoense, pela Copa do Brasil! Vem relembrar todos os bastidores deste dia, Fogão! 🫵🏽🔥 #VamosBOTAFOGO 🔗 Assista na Botafogo TV: https://t.co/KiXoWWsKkl pic.twitter.com/NNqn4DFalA — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 23, 2026