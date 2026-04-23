Cruzeiro sonda situação de Alexander Barboza, do Botafogo

Visando a janela de meio do ano, o Cruzeiro começou a sondar nomes para reforçar o seu elenco. A prioridade é reforçar o sistema defensivo e o nome de Alexander Barbosa, do Botafogo, é uma das opções analisadas. No entanto, nenhuma oferta foi oficializada. As informações são da Central da Toca.

A Raposa acredita que Artur Jorge pode ser um triunfo nas tratativas com o Botafogo. No time carioca desde de 2024, Barboza foi comandado pelo português e juntos foram campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Com contrato apenas até o fim do ano, o zagueiro já foi sondado pelo Palmeiras e está livre assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho.

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O Glorioso vem tentando renovar o contrato de Barboza desde o início do ano. As partes até chegaram a um acordo por extensão até 2029, mas um aumento na pedida salarial e a dificuldade financeira que o Botafogo vem passando brecaram a assinatura do novo contrato.

Além do imbróglio na renovação com Barboza, o Botafogo protocolou um pedido de Recuperação Judicial da SAF junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Além disso, o clube tem um transfer ban ativo e está proibido de registrar novos jogadores. Esses problemas internos podem afetar na decisão do zagueiro argentino de continuar no Fogão.

Revelado pelo River Plate, Alexander Barboza tem passagens por Defensa y Justicia, Indepiendente e Libertad, antes de ser vendido ao Botafogo.