SAF Botafogo protocola pedido de recuperação judicial

A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira, um pedido de Recuperação Judicial junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Segundo a administração, a iniciativa faz parte de um movimento estratégico de reorganização financeira, com o objetivo de garantir a continuidade do projeto esportivo iniciado em 2022.

Na mesma solicitação, a SAF pediu a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, sob a alegação de que a posição tem sido usada, nos últimos meses, para impedir a entrada de novos aportes financeiros no clube. De acordo com o comunicado, a medida busca criar condições para a retomada do equilíbrio da companhia.

Em nota oficial, a SAF destacou que a prioridade do processo é a manutenção das operações do clube e o cumprimento de seus compromissos. “A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço”, afirmou.

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A recuperação judicial é um instrumento previsto na legislação brasileira e também na Lei da SAF, permitindo que empresas renegociem dívidas de forma estruturada, com proteção jurídica durante o processo. Conforme o comunicado, o objetivo é estabelecer “um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa”.

No texto, a SAF Botafogo ressaltou os avanços esportivos e institucionais alcançados nos últimos anos. Entre eles estão as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, além de investimentos em infraestrutura, como o Centro de Treinamento e o Estádio Nilton Santos.

Ao mesmo tempo, a administração reconheceu dificuldades financeiras recentes, atribuídas à frustração de receitas relevantes e à interrupção de suportes previstos no modelo inicial do projeto. Segundo a nota, esse cenário “impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização”.

Apesar do pedido de recuperação judicial, a SAF garantiu que não haverá impactos esportivos imediatos. “A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas”, informou.

Nos próximos passos do processo, será apresentado aos credores um Plano de Recuperação Judicial, conforme determina a legislação. A administração reafirmou ainda o compromisso com jogadores, comissão técnica, funcionários e torcedores, ressaltando que “o momento exige união e foco”.

Veja a nota do Botafogo na íntegra

"A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022. Como parte do pedido, a SAF também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário que, por diversos meses, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol.

A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo.

A Recuperação Judicial é um instrumento legal de reestruturação empresarial, também previsto na Lei da SAF, que permite a criação de um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa, sempre com foco na preservação da operação.

Nos últimos quatro anos, a SAF promoveu avanços relevantes dentro e fora de campo, com conquistas históricas como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, além de importantes investimentos em infraestrutura, incluindo o CT e o Estádio Nilton Santos. Ao mesmo tempo, o atual cenário também reflete a frustração de entradas financeiras relevantes e a descontinuidade de determinados suportes previstos no modelo originalmente estruturado, o que impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização.

Esse contexto impõe uma leitura objetiva dos desafios enfrentados, bem como a necessidade de ajustes estruturais que passam a ser conduzidos de forma organizada neste momento.

A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas.

Nos termos da legislação, será elaborado e apresentado um Plano de Recuperação aos credores, consolidando as medidas necessárias para o reequilíbrio financeiro da companhia.

A Administração reafirma seu compromisso com o elenco, a comissão técnica, os colaboradores e todos os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, bem como com a torcida do Botafogo, que é parte essencial da sua história e da sua força.

O momento exige união e foco. A SAF seguirá trabalhando para garantir a continuidade das atividades, a manutenção de um ambiente competitivo e o cumprimento responsável de seus compromissos. Com confiança na superação deste ciclo, o Botafogo seguirá em frente, com a mesma ambição e determinação que marcaram sua trajetória recente.

SAF Botafogo"