Em meio à negociação com o Palmeiras, Barboza rebate críticas e reforça foco no Botafogo 

Em meio a negociações para uma transferência ao Palmeiras, Barboza foi duramente criticado pela torcida do Botafogo após o empate em 2 a 2 diante do Internacional no último sábado, pelo Brasileirão. O zagueiro, no entanto, se pronunciou em suas redes sociais neste domingo e rebateu as críticas dos torcedores, ressaltando seu compromisso com o Glorioso enquanto estiver defendendo a camisa do clube.

"Podem me julgar por um erro, podem me criticar e até me insultar, mas nunca questionem meu compromisso dentro do gramado. Todo esse tempo provei ser um profissional e alguém que sempre se entrega para defender o escudo que representa. Hoje sou jogador do Botafogo e, até que não me tirem do clube, meu compromisso não vai mudar", publicou.

Em seguida, Barboza também publicou vídeos de alguns de seus lances durante a partida contra o Internacional.

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Acordo com o Palmeiras

O Palmeiras encaminhou um acerto pela contratação do zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, na última quinta-feira. O argentino tem contrato válido até o fim de 2026 com o clube carioca e chegaria ao Verdão na janela de transferências que abre no dia 20 de julho, após a Copa do Mundo.

As partes têm tudo encaminhado, mas o contrato ainda não foi assinado. O Palmeiras deve desembolsar 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) pela liberação imediata do jogador. A partir de junho, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Diante desse cenário, o Botafogo se viu "obrigado" a fazer o negócio para não perdê-lo de graça. O zagueiro, de 31 anos, disputou 12 partidas nesta temporada, sendo nove pelo Campeonato Brasileiro, o que permite sua transferência para outro clube da Série A.