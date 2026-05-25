Com novidade, Botafogo divulga relacionados para enfrentar Caracas e Bahia

Nesta segunda-feira, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Caracas, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
A relação será a mesma para o confronto diante do Bahia, que será realizado no próximo sábado, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, visto que o clube viajará direto para Salvador após a partida contra o clube venezuelano.
A principal novidade para os duelos é o retorno de Matheus Martins. Recuperado de um estiramento muscular na coxa, o atacante volta a estar à disposição do técnico Franclim Carvalho.
Já o zagueiro Anthony, contratado em março como reforço para o sub-20 Alvinegro, faz sua primeira aparição entre os relacionados da equipe principal.
Apesar do retorno de Matheus Martins, o clube carioca enfrenta uma grande quantidade de jogadores entregues ao departamento médico. São eles: os zagueiros Bastos e Kaio Pantaleão, o meio-campista Allan e os atacantes Júnior Santos e Nathan Fernandes. Além disso, o volante Danilo, que estará presente na Copa do Mundo, segue afastado da equipe.
O Botafogo já está classificado na Sul-Americana e é líder isolado do Grupo E, com 13 pontos. Já no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro aparece com 22 pontos, na décima posição.
Lista dos relacionados
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;
Defensores: Alex Telles, Anthony, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo;
Meio-campistas: Caio Valle, Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton, Santi Rodríguez e Wallace Davi;
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kauan Toledo, Lucas Villalba e Matheus Martins.
— Botafogo F.R. (@Botafogo) May 25, 2026