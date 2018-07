Marcos Paquetá lamenta início ruim do Botafogo no clássico

Para o técnico Marcos Paquetá, o Botafogo não conseguiu encaixar a marcação nos minutos iniciais e por isso sofreu os dois gols que acabaram decidindo o clássico. Na entrevista coletiva, o treinador alvinegro reconheceu que sempre é muito difícil sair para buscar o resultado quando se sofre gols muito cedo.

“A desvantagem nos obrigou a sair para o jogo. Isso fez o time se abrir e dar espaços ao Flamengo. Perdendo por dois gols de diferença, tivemos que nos abrir e correr mais riscos”, afirmou o treinador.

Para o treinador do Fogão, o time se comportou bem melhor no segundo tempo, mas o desgaste era grande e o Botafogo já tinha vindo de uma partida muito difícil diante do Corinthians, onde também precisou correr atrás do resultado. E prometeu que vai trabalhar para que a equipe seja outra diante da Chapecoense. ”O intervalo é muito curto de recuperação, mas existe muita coisa para consertar e evoluir”, pontuou.

Na saída do campo, o atacante Rodrigo Pimpão não soube explicar porque o time voltou a sofrer gols no início de uma partida. Ele disse que não faltou entrega e dedicação ao time, mas que fica muito difícil correr atrás de uma desvantagem de dois gols, diante de um adversário qualificado como o Flamengo.

“Nós melhoramos depois do intervalo, tivemos chances no segundo tempo e poderíamos ter empatado. Foi mais falta de atenção. Temos que entrar mais atentos para que isso não volte a acontecer como vem acontecendo”, disse o jogador.

O Botafogo volta a jogar na próxima quinta-feira, diante da Chape, e o técnico Marcos Paquetá não poderá contar com os atacantes Luiz Fernando e Aguirre. Luiz Fernando foi advertido com o terceiro cartão amarelo, enquanto Aguirre recebeu cartão vermelho, já nos acréscimos.

O goleiro Jefferson também passou a ser dúvida. Ele foi substituído no primeiro tempo depois de ter sofrido um trauma no tórax que afetou a coluna cervical, segundo avaliação do departamento médico da equipe alvinegra.

