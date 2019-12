Lucas Mineiro pode ser primeiro reforço do Botafogo para 2020

O Botafogo pode anunciar nos próximos dias seu primeiro reforço visando a próxima temporada. O volante Lucas Mineiro é o principal alvo alvinegro para compor o elenco em 2020.

Lucas Mineiro tem 23 anos e teve destaque no início desta temporada com a camisa do Vasco, no Campeonato Carioca, justamente sob o comando do técnico Alberto Valentim. No entanto, ao longo do ano, perdeu espaço e acabou emprestado a Ponte Preta.

Fala, Espinosa! Vamos todos juntos pelo BOTAFOGO! Vídeo completo da apresentação em: https://t.co/8FEm4YuBgO pic.twitter.com/6FmkTKeFUE — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 15, 2019

O volante tem contrato com a Chapecoense, que não deve impedir um acerto com o Botafogo. Lucas Mineiro chegaria para ocupar um setor que deve perder Cícero e Jean, emprestados e que não devem renovar contrato.

Enquanto busca reforços, a diretoria alvinegra busca aliviar a folha salarial. O meia Leo Valencia será chamado para uma rescisão de contrato. Já Alex Santana, um dos destaques da equipe em 2019, pode ser negociado com o futebol europeu.

