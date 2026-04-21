Botafogo vence a Chapecoense com gol no fim e abre vantagem na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Botafogo recebeu a Chapecoense no Nilton Santos pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil e venceu por 1 a 0, com gol de Alex Telles. Com o resultado, para conquistar a vaga, o Glorioso pode até empatar no jogo de volta, que será na Arena Condá, no dia 14 de maio, às 18h (de Brasília).
📋 Resumo do jogo
⚫⚪BOTAFOGO 1 x 0 CHAPECOENSE 🟢⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - jogo de ida da quinta fase
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Camilo (Chapecoense), Caio Roque (Botafogo), Rafael Thyere (Chapecoense), Marcinho (Chapecoense), Montoro (Botafogo) e Anderson (Chapecoense).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Gols
⚽ Alex Telles, aos 45' do 2°T (Botafogo)
⚫⚪ BOTAFOGO
Neto, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Medina), Danilo e Montoro; Matheus Martins (Arthur Cabral), Kadir (Correa) e Júnior Santos (Edenílson).
Técnico: Franclim Carvalho
🟢⚪ CHAPECOENSE
Anderson, Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo) e Eduardo Doma; Marcos Vinícius, Camilo, Higor Meritão e Bruno Pacheco (Walter Clar); Jean Carlos (Rubens Tadeu), Maurício Garcez (João Vitor) e Marcinho (Ênio).
Técnico: Fábio Matias
Como foi o jogo
O jogo foi bastante agitado. Logo aos seis minutos, Júnior Santos fez boa jogada pela direita e tocou na área para Kadir, que acertou a trave de Anderson.
Aos 23 do segundo tempo, Montoro pegou o rebote de um escanteio de primeira e acertou a trave da equipe de Chapecó. Aos 25, após boa jogada de Kadir, Vitinho chegou finalizando e foi travado, em cima da linha, por Bruno Pacheco. Aos 37, foi a vez da Chape de acertar a trave. Ênio driblou Ferraresi e finalizou de fora da área, mas a bola bateu no poste e saiu pela linha de fundo.
O gol do Botafogo saiu aos 45 do segundo tempo, quando Vitinho fez uma boa jogada pela direita e encontrou Alex Telles, que cabeceou para o chão para marcar.
Próximo jogo do Botafogo
Jogo: Botafogo x Internacional
Campeonato: Brasileirão - 13ª rodada
Data: 25/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Próximo jogo da Chapecoense
Jogo: Fluminense x Chapecoense
Campeonato: Brasileirão - 13ª rodada
Data: 26/04 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã