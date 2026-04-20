Por dívida com clube búlgaro, Botafogo sofre novo transfer ban da Fifa

Nesta segunda-feira, o Botafogo voltou a sofrer um transfer ban da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores por três janelas. Desta vez, a sanção ao clube carioca se deu em decorrência de uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária, pela contratação do atacante Rwan Cruz, em 2025.

Na ocasião, o valor acertado para a transferência do jogador foi de 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões, pela cotação da época).

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Valeu a pena?

Pelo Botafogo, Rwan Cruz disputou 14 jogos e marcou apenas dois gols, antes de ser emprestado para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e, posteriormente, ao próprio Ludogorets, pelo qual está atuando.

Nova punição

Entre dezembro do ano passado e janeiro de 2026, o Botafogo esteve na lista de clubes com banimento de transferências ativo pelo não pagamento ao Atlanta United pela contratação do argentino Thiago Almada.

Próximo jogo do Botafogo

⚔️ Jogo: Botafogo x Chapecoense

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos