Botafogo sofre novo transfer ban da Fifa por dívida envolvendo Almada

O Botafogo voltou a ser punido pela Fifa nesta segunda-feira e recebeu mais um transfer ban em razão da dívida com o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada. Com a nova sanção, o clube carioca está proibido de registrar novos jogadores por prazo indeterminado e agora soma três punições ativas na entidade máxima do futebol.

A penalidade está ligada ao atraso no pagamento do acordo firmado entre o clube e a equipe norte-americana no início do ano. Para retirar a punição anterior, a SAF alvinegra havia desembolsado 10 milhões de dólares à vista (R$ 48,87 milhões na cotação atual), mas não quitou a segunda parcela prevista no compromisso firmado com o Atlanta United.

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Nos bastidores, John Textor tentou renegociar os prazos e evitar que o caso fosse novamente levado à Fifa. O empresário chegou a manter conversas com dirigentes do clube dos Estados Unidos, mas o atraso acabou provocando o acionamento automático da entidade.

O contrato prevê multa em caso de inadimplência, com valor que pode ultrapassar o dobro da dívida original.

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A contratação de Thiago Almada foi uma das maiores movimentações da história recente do Botafogo. O acordo total envolvia 30 milhões de dólares (R$ 146,6 milhões), somando valores fixos, bônus contratuais e cláusulas relacionadas a futura transferência do meia argentino.

Outras punições

Além da nova punição envolvendo Almada, o Botafogo já enfrentava outros dois transfer bans. Um deles foi aplicado pela dívida com o Ludogorets, da Bulgária, referente à contratação de Rwan Cruz. O outro envolve o New York City FC, por pendências financeiras na compra do uruguaio Santiago Rodríguez.

As duas punições anteriores impedem o clube de registrar reforços por três janelas de transferências. Já a nova sanção da Fifa não possui prazo definido para encerramento.

Internamente, a diretoria tenta utilizar o processo de recuperação judicial da SAF como argumento para suspender temporariamente as penalidades. O clube já acionou a Fifa solicitando que as punições sejam enquadradas nas cautelares do processo jurídico em andamento no Brasil.

Enquanto aguarda um posicionamento da entidade, o Botafogo segue impossibilitado de inscrever novos atletas. A situação preocupa especialmente pela proximidade da próxima janela de transferências e aumenta a pressão sobre a gestão financeira da SAF.