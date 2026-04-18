Botafogo goleia Chapecoense e vence terceira seguida no Brasileirão

Neste sábado, na Arena Condá, o Botafogo venceu a Chapecoense por 4 a 1, em confronto da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação da tabela
Com o resultado, o Botafogo chega ao seu terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão, vai a 16 pontos e assume a sétima posição. Já a Chapecoense é vice-lanterna, com apenas oito pontos.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪CHAPECOENSE 1 X 4 BOTAFOGO⚫⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Nenhum
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Edenílson, aos 10' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Matheus Martins, aos 13' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Edenílson, aos 20' do 1ºT (Botafogo)
- ⚽ Marcinho, aos 47' do 1ºT (Chapecoense)
- ⚽ Matheus Martins, aos 35' do 1ºT (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- VAR: Daniel Nobre Bins (SP)
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco; Higor Meritão, João Vitor (Jean Carlos), David Antunes (Vinicius Balieiro); Marcinho, Bolasie (Maurício Garcez) e Ítalo (Kevin Ramírez)
Técnico: Fábio Matias
⚫⚪Botafogo⚪⚫
Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Edenílson (Barrera), Medina (Allan), Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral (Kadir) e Júnior Santos (Joaquin Correa)
Técnico: Franclim Carvalho
Como foi o jogo
O Botafogo abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio baixa de Alex Telles, Edenílson apareceu na área para bater e fazer o 1 a 0. Apenas três minutos depois, Danilo encontrou Matheus Martins, que invadia a área adversária, e passou para o atacante chutar no canto do goleiro Rafael Santos e ampliar.
Aos 20, Vitinho cruzou pela direita e Edenílson cabeceou com liberdade para fazer o terceiro da equipe carioca. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47, Marcinho recebeu de Bolasie, tirou Vitinho da jogada e acertou um belo chute no alto do gol defendido por Neto, para diminuir.
Na segunda etapa, aos 35 minutos, Joaquín Correa passou para Matheus Martins que, de fora da área, bateu para fazer o quarto gol botafoguense e sacramentar a goleada.
Próximo jogo
Botafogo x Chapecoense
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos