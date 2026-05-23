Decisivo, Barrera valoriza empate do Botafogo diante do São Paulo

O Botafogo arrancou o empate diante do São Paulo neste sábado, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol do time alvinegro nos minutos finais, Barrera valorizou o resultado conquistado fora de casa.
O empate botafoguense saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Marçal desviou de cabeça na primeira trave e o goleiro Rafael afastou. No rebote, Barrera dominou na entrada da área e finalizou de primeira, no ângulo.
“Foi uma partida difícil. Esse empate é importante para nós e, agora, temos que seguir trabalhando para os próximos jogos. A equipe está dando o máximo e vamos continuar fazendo o melhor por essa camisa”, afirmou.
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Situação do Botafogo
Com o resultado, o Botafogo permanece na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O clube carioca, porém, ainda pode perder posições ao longo da rodada.
Próximo compromisso
- Caracas x Botafogo | 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana
- Data: Quarta-feira, 27 de maio de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)