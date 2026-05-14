Alex Telles critica atuação do Botafogo na eliminação para a Chapecoense: "Este não é o nosso nível"

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, na quinta fase, nesta quinta-feira, após ser derrotado pela Chapecoense por 2 a 0, na Arena Condá, e sofrer um 2 a 1 no placar agregado. Ao fim do jogo, o lateral esquerdo Alex Telles criticou a atuação do seu time e pediu desculpar ao torcedor botafoguense.

"Eu acho que a gente não começou jogando bem, a gente não controlou o jogo. Eu acredito que a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense jogar, começamos muito lento o jogo e quando a gente tentou recuperar já estava tarde.", analisou.

"Nós tínhamos a obrigação de passar, a Chapecoense fez o jogo que fez, lutou, encarou o jogo da forma que tinha que encarar. Na minha visão a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense inteiro, depois ficou difícil. Então, pedir desculpas para o nosso torcedor, isso não tem que ser a nossa imagem. E não tem outra coisa para fazer a não ser trabalhar, tem Brasileiro, tem Sul-Americana, mas hoje a gente sai muito frustrado, porque este não é o nosso nível.", completou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Momento complicado

Em meio a uma forte crise financeira e institucional, o Botafogo se despede da Copa do Brasil, competição que poderia representar uma grande fonte de renda para o time na temporada. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 12ª colocação, com 18 pontos, enquanto na Sul-Americana, lidera o Grupo E, já classificado para o mata-mata, com 10 pontos.

Próximo jogo do Botafogo

Jogo: Botafogo x Corinthians

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)