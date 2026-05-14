Botafogo toma dois da Chapecoense e cai na quinta fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo de volta da quinta fase.
Situação do confronto
Após ter vencido o jogo da ida por 1 a 0, no Rio de Janeiro, o Botafogo não sustentou a vantagem em Chapecó e foi eliminado com um placar agregado de 2 a 1. A Chapecoense aguarda a definição do seu adversário nas oitavas de final, por sorteio.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪CHAPECOENSE 2 X 0 BOTAFOGO⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Marcinho, Bruno Pacheco e Anderson (Chapecoense); Arthur Cabral (Botafogo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽Marcinho, aos 19' do 1ºT (Chapecoense)
- ⚽ Yannick Bolasie, aos 50' do 1ºT (Chapecoense)
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
Anderson; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Victor Caetano), João Paulo; Everton, Camilo, Rafael Carvalheira, Bruno Pacheco (João Vitor); Ênio (Giovanni Augusto), Bolasie (Garcez) e Marcinho (ítalo)
Técnico: Fábio Matias
⚫⚪Botafogo⚪⚫
Neto; Vitinho (Villalba), Bastos, Alexander Barboza, Marçal (Alex Telles); Medina, Edenílson (Santi Rodríguez), Danilo, Montoro (Joaquín Correa); Júnior Santos (Kadir) e Arthur Cabral
Técnico: Franclim Carvalho
Como foi o jogo
Aos 19 minutos de jogo, Marcinho recebeu de Ênio, puxou para a direita e, de fora da área, acertou um chute colocado, sem chances para o goleiro Neto, e abriu o placar para a Chapecoense. O Botafogo teve uma grande chance para empatar aos 38 com Arthur Cabral, que saiu na cara do goleiro Anderson mas acabou mandando na trave.
Os donos da casa ampliaram no último lance do primeiro tempo. Aos 50, Rafael Carvalheira cruzou baixo para Bolasie, que mergulhou e marcou, de peixinho. Em uma pressão final pelo empate, aos 50, Barboza cabeceou e Anderson foi no canto para defender. no rebote, Joaquín Correa mandou por cima do gol. Apenas um minuto depois, Kadir teve uma chance semelhante e também chutou para fora.
No último lance, aos 52, Ítalo chegou a fazer o terceiro dos donos da casa, mas o lance foi anulado por impedimento do jogador.
Próximos jogos
🟢⚪Chapecoense⚪🟢
⚔️ Jogo: Chapecoense x Remo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
⚫⚪Botafogo⚪⚫
⚔️ Jogo: Botafogo x Corinthians
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)