Botafogo começa planejamento para 2019 nesta semana

A diretoria do Botafogo estava voltada para a despedida do goleiro Jefferson, que aconteceu na noite de segunda-feira, com um triunfo sobre o Paraná Clube por 2 a 1. Com a vaga na Copa Sul-Americana assegurada, o time apenas cumpre tabela no próximo domingo, quando se despede do Campeonato Brasileiro visitando o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Por conta disso, os dirigentes vão começar esta semana o planejamento para 2019.

As primeiras conversas com o técnico Zé Ricardo já aconteceram e o desejo é que ele permaneça por mais um ano. A definição do treinador é tratada como uma prioridade na formação do elenco, que terá à frente neste processo o vice-presidente de futebol do clube, Gustavo Noronha, além de Anderson Barros, diretor de futebol.

Com a definição do treinador, e Zé Ricardo já deu indícios de que pretende permanecer, o clube vai definir o números de reforços que buscará, além de quais jogadores da base e que estavam emprestados a outros clubes serão aproveitados. O clube ainda vai tentar a permanência daqueles em fim de contrato.

O plantel ganhou folga nesta terça-feira e na quarta se reapresenta de olho no jogo contra o Galo. Zé Ricardo vai definir a escalação e pode fazer algumas observações. Para este jogo, o meia chileno Leonardo Valencia, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e cumpre suspensão, e o atacante Erik, impedido de jogar por questões contratuais, ficam de fora.

HOMENAGENS A JEFFERSON

Nesta segunda-feira, o goleiro Jefferson se despediu oficialmente do futebol, na vitória por 2 a 1 diante do lanterna Paraná. Para presenciar a última partida oficial do arqueiro, a torcida do Botafogo compareceu em peso e, logo depois, foi a vez dos jogadores do próprio time carioca fazerem suas homenagens pessoais para o companheiro de equipe. Um deles foi o lateral-direito Luís Ricardo, que publicou na sua conta oficial do Instagram uma imagem com o goleiro do Botafogo, destacando a importância de Jefferson para o grupo de jogadores do time carioca.

Atualmente com 35 anos, Jefferson começou sua carreira com a camisa do Cruzeiro, onde teve contrato de 2000 até 2005. Porém, em 2003, o arqueiro foi emprestado para o Botafogo, onde começou a trilhar seu caminho vitorioso no futebol.

Depois, o jogador foi para a Turquia, ganhando experiência no futebol europeu e destaque no Trabzonspor e no Konyaspor. Foi em 2009 que sua identificação pelo Botafogo cresceu ainda mais, já que retornou ao clube carioca e ficou por praticamente dez temporadas consecutivas no Glorioso. No momento, o Botafogo é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e vem de seis jogos consecutivos sem saber o que é perder no principal torneio nacional.

