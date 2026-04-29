Botafogo anuncia novo diretor financeiro da SAF; conheça

Nesta quarta-feira, o Botafogo anunciou o executivo Carlos Martins como novo diretor financeiro da SAF do clube.
Bem-vindo!
Botafogo apresenta Carlos Martins como o novo Diretor Financeiro da SAF #BFR
Leia a matéria completa: https://t.co/UMz5JYzuwF
— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 29, 2026
Em nota, o clube carioca destacou a trajetória profissional do novo contratado, passando por cargos de liderança em grandes bancos, como HSBC e Bradesco. Segundo o Glorioso, Carlos tem grande experiência na organização de operações, fortalecimento da governança e recuperação da performance financeira.
Carlos Martins revelou o seu entusiasmo de integrar a equipe da SAF do Botafogo, ressaltou a importância de modernizar os processos financeiros e comentou o novo desafio.
"Estou muito feliz pela confiança dos dirigentes que me convidaram, sei que posso contribuir para um Botafogo cada vez mais forte. Estou ciente da responsabilidade e dos desafios, encontrei um time extremamente motivado e engajado para alcançar nossos objetivos. Agora é trabalhar para honrar esta confiança que me foi depositada", afirmou.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação na SAF do Botafogo
Na última quinta-feira, John Textor foi afastado provisoriamente do cargo após decisão proferida pelo Tribunal Arbitral da FGV, em decisão temporária. O tribunal deve realizar uma nova avaliação ainda nesta quarta.
Um dos motivos para o afastamento provisório foi a medida preparatória para o pedido de recuperação judicial da SAF Botafogo, protocolado sem deliberação em uma assembleia de acionistas. Textor buscava meios para aportar R$ 125 milhões na SAF alvinegra.
Confira a nota completa do Botafogo:
"O Botafogo apresentou, nesta quarta-feira (29), Carlos Martins como o novo Diretor Financeiro (CFO) da SAF.
Um executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro nacional e internacional, passando por posições de liderança nos Bancos HSBC e Bradesco, experiência na organização de operações, no fortalecimento da governança e na recuperação da performance financeira, sempre com foco em resultados sustentáveis.
O novo Diretor Financeiro destacou a importância da modernização dos processos na área financeira da SAF e demonstrou entusiasmo com o novo desafio no Botafogo.
'Estou muito feliz pela confiança dos dirigentes que me convidaram, sei que posso contribuir para um Botafogo cada vez mais forte. Estou ciente da responsabilidade e dos desafios, encontrei um time extremamente motivado e engajado para alcançar nossos objetivos. Agora é trabalhar para honrar esta confiança que me foi depositada', afirmou Carlos Martins."
Próximo jogo do Botafogo:
- Botafogo x Remo (Campeonato Brasileiro - 14ª rodada)
- Data:02/05 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)