Ponte destaca atuação e exalta vitória do Botafogo: "Nós merecemos"

O Botafogo confirmou o favoritismo e venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Glorioso assumiu a liderança isolada do Grupo E, agora com sete pontos. Um dos destaques da partida foi Mateo Ponte, responsável por abrir o placar logo nos primeiros minutos. Montoro e Newton completaram a vitória.

Titular na lateral direita, Ponte teve atuação consistente nos dois lados do campo. Segundo dados do Sofascore, o uruguaio registrou um gol, cinco interceptações, dois desarmes, 91% de aproveitamento nos passes, 62 ações com a bola e venceu 75% dos duelos pelo chão. O gol saiu aos 15 minutos, quando aproveitou cruzamento de Alex Telles para infiltrar na área e finalizar com precisão.

"Marcar é sempre especial, é uma sensação difícil de explicar. Tenho essa característica de chegar na área e aproveitar os espaços nas costas da defesa. Quando a bola chegou no Telles, percebi que poderia sobrar ali. Fui feliz na jogada e pude ajudar a equipe ofensivamente", afirmou.

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O jogador também valorizou o resultado e a postura da equipe ao longo do confronto.

"Foi uma vitória muito importante na nossa caminhada. Sabemos que não existem jogos fáceis, mas conseguimos impor nosso ritmo em casa, com o apoio da torcida. Fizemos por merecer. Agora é manter o foco e seguir evoluindo, porque já temos outro compromisso importante pela frente", completou.

Ponte vive bom momento e soma sua segunda participação direta em gol nos últimos dois jogos. Antes, havia contribuído com uma assistência na vitória sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o lateral chegou a 10 participações em gols na carreira.

O Botafogo agora volta as atenções para o Brasileirão. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Remo, às 16h, novamente no Nilton Santos. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 6 de maio, diante do Racing, também no Rio de Janeiro.