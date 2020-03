Autuori critica decisão “frouxa e irresponsável” da CBF em relação ao coronavírus

Com a preocupação da pandemia do novo coronavírus, a CBF suspendeu todos os campeonatos nacionais. Contudo, a confederação permitiu que as federações estaduais decidissem sobre a paralisação de seus respectivos torneios. Em entrevista ao GloboEsporte.com, o técnico Paulo Autuori, do Botafogo, criticou a postura da entidade máxima do futebol brasileiro em relação à disseminação da doença.

“Como sempre, a CBF se omite e/ou fica em cima do muro nas decisões, as quais cabem, exclusivamente, a ela tomar em relação a todo o futebol brasileiro”, declarou o comandante alvinegro.

“A não exigir que todas as federações parassem suas competições e a não estipular prazos (mínimos), sujeitos às frequentes avaliações sobre o vírus, para serem respeitados por todos, sem exceções, vem somar aos seus inúmeros, próprios e frequentes erros mais essa frouxa e irresponsável decisão de deixar nas mãos dos seus filhotes (federações) a decisão final de um tema que transcende ao futebol. Erros estes que vêm a gerar, há muito tempo, um diferencial competitivo, absurdo e nefasto, a favor de certos clubes”, acrescentou.

Autuori já havia defendido a interrupção das competições estaduais durante entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, antes da partida contra o Bangu, pela Taça Rio. Com a terceirização da CBF, algumas federações optaram pela paralisação total dos jogos, enquanto outras decidiram manter os torneios em andamento, mas com os portões fechados.

Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu suspender o Campeonato Carioca pelo período de 15 dias, como medida preventiva contra a disseminação do novo coronavírus. Seguindo a determinação, o Botafogo também interrompeu suas atividades pelo mesmo período.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com