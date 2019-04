Após demitir Zé Ricardo, Botafogo fica entre Marcelo Oliveira e Jair Ventura

A derrota de 2 a 1 para o Juventude, que eliminou o Botafogo na terceira fase da Copa do Brasil, fez estragos em General Severiano. O técnico Zé Ricardo foi demitido na manhã desta sexta-feira e encerrou sua passagem pelo clube carioca com 55% de aproveitamento. Em 41 jogos, foram 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, acumulando uma sequência de insucessos na atual temporada.

Sobre o novo treinador dois nomes estão em pauta. O preferido é Jair Ventura, de recente passagem positiva pelo clube. Porém, os dirigentes querem sentir ainda como a torcida reagiria. Marcelo Oliveira, que foi jogador do Glorioso, é outro cotado. No Rio de Janeiro ele passou por Fluminense e Vasco.

No clube as mudanças podem não parar por aí. Há quem diga que o diretor de futebol Anderson Barros será o próximo da lista. A pressão pela saída do dirigente é muito grande e o presidente Nelson Mufarrej pode acabar cedendo.

O elenco, ainda sem um treinador novo, volta a trabalhar na segunda-feira, quando começa de fato a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro prevista para o sábado, dia 28 de abril, às 16h (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbi, na capital paulista. O objetivo do Alvinegro nesta disputa é conseguir terminar o Brasileirão na zona de classificação para a Copa Libertadores. Além de brigar no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro terá pela frente a segunda fase da Copa Sul-Americana, cujo adversário ainda não está conhecido, o que acontecerá apenas em maio.