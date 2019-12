Alex Santana e Valencia devem deixar o Botafogo

O novo diretor de futebol do Botafogo, Valdir Espinosa, terá muito trabalho logo em sua primeira semana à frente do cargo. Isso porque algumas negociações poderão ser concluídas, já sob a gestão do ex-treinador, que assumiu a vaga de Anderson Barros, que se transferiu para o Palmeiras.

Uma delas é a possível negociação do volante Alex Santana com o futebol europeu. O jogador tem multa rescisória no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões). Porém, quando foi contratado o Glorioso colocou em contrato que poderia reduzir o valor para 6 milhões de euros em caso de negociação com o futebol europeu.

Dois clubes da Europa estão de olho em Alex Santana. Um deles seria da Holanda, mas o nome não foi revelado, assim como o país e o nome do outro clube. No Brasil, o Atlético-MG fez uma sondagem pelo jogador, mas não agradou. O Grêmio também estaria de olho.

Alex Santana tem 24 anos e foi contratado no começo do ano em uma troca com o Internacional que fez o também volante Rodrigo Lindoso ir para o Colorado. O jogador enfrentou alguns problemas de lesão no Glorioso, mas, mesmo assim, foi o artilheiro do time na temporada com dez gols anotados.

Outro que vai sair é o meia Leonardo Valencia. O jogador tem mais um ano de contrato, porém, está fora dos planos da comissão técnica e vai ser procurado para entrar em um acordo de rescisão contratual. Seus empresários estão se mostrando duros neste ponto, porém, o Botafogo pode colocá-lo treinando em separado caso não exista um acerto.

O elenco do Botafogo está de férias desde a semana passada e a reapresentação está prevista para 6 de janeiro, quando começa a preparação para o Campeonato Cario. A estreia será no dia 22 de janeiro, diante do Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.