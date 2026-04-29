Acertado com Palmeiras, Barboza fala sobre situação: “Ainda sou do Botafogo”

Nesta terça-feira, o Botafogo venceu o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 pela Copa Sul-Americana e garantiu a continuidade na liderança do Grupo E da competição.

Após a partida, o zagueiro Alexander Barboza, em entrevista à ESPN, falou sobre uma provável ida ao Palmeiras e afirmou que "ainda é jogador do Botafogo". Também depois do apito final, o argentino acenou para torcedores e deu sua camisa para um fã, o que aqueceu mais ainda os rumores sobre sua saída.

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"Tenho muita coisa para falar"

"É uma situação muito complexa. Não é fácil. Mas, hoje, eu sou jogador do Botafogo, eu me entrego ao Botafogo. O dia que eu sair, todo mundo vai saber da minha boca, porque eu sempre fui um cara 'frontal', que sempre vai de frente e não mente", disse o zagueiro.

"Então, até o momento, eu sou jogador do Botafogo. Eu me entrego a essa camisa desde o dia que cheguei aqui, 7 de janeiro de 2024, eu me entreguei 100% e até o dia de hoje, quase 2 anos e meio depois eu sigo e continuo da mesma maneira, treinando, me dedicando, jogando e tentando ajudar o time dentro de campo", indagou.

"Depois, o que acontece fora, eu não decido, mas tenho muita coisa para falar. Mas, não é o momento agora, eu ainda sou jogador do Botafogo e vou seguir treinando, jogando da mesma maneira de sempre, que o torcedor conhece: dando meu 100%", concluiu.

Pilar

Barboza está no Botafogo desde 2024. Ao todo, ele soma 119 jogos, quatro gols e quatro assistências. Pela equipe carioca, ele conquistou uma Libertadores e um Brasileiro, ambos em 2024.

Próximo jogo do Botafogo

Jogo: Botafogo x Remo

Campeonato: Brasileirão - 14ª rodada

Data: 02/05 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos