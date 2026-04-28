Botafogo vence time boliviano e lidera grupo na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Botafogo venceu o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Mateo Ponte, Montoro e Newton marcaram os gols da noite no Estádio Nilton Santos.
Situação na tabela
Com o resultado, o Botafogo, com sete pontos, segue na liderança do grupo, enquanto o Petrolero, que ainda não somou pontos, é o quarto colocado.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪BOTAFOGO 3 x 0 INDEPENDIENTE PETROLERO🔴⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Grupo E - 3ª rodada
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Bastos (Botafogo), Eduardo Porto (Ind. Petrolero) e Santi Rodríguez (Botafogo).
🟥 Cartões Vermelhos: Eduardo Porto (Ind. Petrolero).
Gols
⚽Mateo Ponte, aos 15' do 1ºT (Botafogo)
⚽Álvaro Montoro, aos 17' do 2ºT (Botafogo)
⚽Newton, aos 30' do 2ºT (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Fernando Andre Vejar Díaz (CHI)
⚫⚪ BOTAFOGO
Neto, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan, Medina e Montoro (Santi Rodríguez); Kadir Barría (Correa), Edenílson (Newton) e Arthur Cabral (Chris Ramos).
Técnico: Franclim Carvalho
🔴⚪ IND. PETROLERO
Johan Gutiérrez, Torres, Palma, Eduardo Porto e Francisco Rodríguez (Leanos); Vargas (Gustavo Cristaldo), Daniel Rojas e Willie; Wagner (Lutkowski), Jonathan Cristaldo (Rodrigo Rivas) e Rudy Cardozo (Mercado)
Técnico: Thiago Leitão
Como foi o jogo
O Botafogo abriu o placar aos 15 minutos em um gol de lateral para lateral. Alex Telles, pela esquerda, cruzou na área para Mateo Ponte, que finalizou de primeira para marcar.
Aos 17 da segunda etapa, foi a vez de Montoro marcar. Telles cobrou falta e Johan Gutiérrez deu rebote no pé do argentino, que ajeitou e tirou do goleiro. O terceiro gol do Fogão veio aos 30 minutos, quando Newton recebeu de Chris Ramos em contra ataque e bateu cruzado.
Aos 44 do segundo tempo, Eduardo Porto cometeu falta em Chris Ramos para matar a jogada e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a equipe boliviana com um a menos.
Próximo jogo do Botafogo
Jogo: Botafogo x Remo
Campeonato: Brasileirão - 14ª rodada
Data: 02/05 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos