Acertado com Palmeiras, Barboza dá adeus ao Nilton Santos pelo Botafogo

Neste domingo, o Botafogo venceu o Corinthians por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, e voltou para a metade de cima da tabela.

Após a partida, o zagueiro Alexander Barboza, acertado com o Palmeiras, chorou ao se despedir dos companheiros e da torcida. O atleta não jogará mais no Nilton Santos com a camisa do Botafogo.

IMPONENTE 🔥😤 EM TARDE INSPIRADA DE ARTHUR CABRAL, FOGÃO VENCE O CORINTHIANS NO NILTON SANTOS POR 3 A 1! ATACANTE DO FOGÃO MARCOU OS TRÊS! VAAAAAAMOOOOOOOSSS! 💪🏾⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/VLjvpRnRlU — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2026

"Sabia que esse seria meu último jogo aqui"

“Sim, eu sabia que esse seria meu último jogo aqui no Nilton Santos. É uma mistura de sentimentos. De felicidade, mas também de tristeza. Vivi muitas coisas aqui nesses dois anos e meio. Fui campeão aqui. Estou na história do clube e o clube na minha”, afirmou em entrevista ao SporTV.

Barboza também destacou as dificuldades enfrentadas no início de sua passagem pelo Botafogo e valorizou a recuperação até se firmar como titular da equipe.

“Meu começo no clube não foi muito fácil. Passei por um momento que não jogava e queria sair. Depois, graças a Deus e ao meu trabalho, consegui dar a volta por cima e ganhar meu lugar no time titular. Ganhei tudo com trabalho e sacrifício, inclusive o carinho da torcida”, disse.

O argentino ainda agradeceu o apoio recebido dos torcedores durante sua trajetória no clube. “Sou muito grato pelo que fizeram comigo e com minha família. Nunca vivi algo assim. Há duas ou três semanas, um monte de torcedor na rua me agradeceu por tudo que fiz no Botafogo, e fico com isso. Sempre me entreguei, lutei e respeitei essa camisa. Ninguém pode falar nunca disso”, completou.

Apesar do acerto encaminhado com o Palmeiras, Barboza evitou comentar sobre o futuro e reforçou que ainda disputará mais duas partidas pelo Botafogo.

“Não vou falar ainda de Palmeiras nem nada. Ainda tenho dois jogos para fazer na Sul-Americana. Vou falar quando for minha apresentação lá”, concluiu.

Pilar

Barboza está no Botafogo desde 2024. Ao todo, ele soma 121 jogos, quatro gols e quatro assistências. Pela equipe carioca, ele conquistou uma Libertadores e um Brasileiro, ambos em 2024.

Próximo jogo do Botafogo

Ind. Petrolero x Botafogo (Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre