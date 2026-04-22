Gnabry confirma ausência na Copa do Mundo e vira baixa para a Alemanha

Após sofrer uma ruptura no adutor da coxa direita diante do Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões na última semana, Gnabry foi apontado como desfalque para o Bayern de Munique pelo restante da temporada. Agora, nesta quarta, o meia alemão confirmou por meio de um post em suas redes sociais que também não terá condições de defender sua seleção na Copa do Mundo.

"Os últimos dias têm sido difíceis de assimilar. Uma temporada pelo Bayern que ainda tem muito em jogo, depois de garantir mais um título da Bundesliga no fim de semana. Quanto ao sonho da Copa do Mundo com a Alemanha… infelizmente acabou para mim. Como o resto do país, estarei apoiando os jogadores de casa. Agora é hora de focar na recuperação e voltar para a pré-temporada", declarou.

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Titular na classificação do Bayern de Munique contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, Gnabry foi substituído durante o duelo, válido pelas quartas de final. Os Bávaros enfrentam o PSG nas semifinais da Champions, no dia 28 de abril.

Números de Gnabry na temporada

Com 37 aparições pelo Bayern de Munique na temporada, Gnabry balançou as redes em 10 oportunidades e deu 11 passes para gols.