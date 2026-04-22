Bayern vence Leverkusen com gols de Kane e Díaz e vai à final da Copa da Alemanha

Foto por INA FASSBENDER / AFP
Foto por INA FASSBENDER / AFP
Publicado 22/04/2026 às 18:27

A Copa da Alemanha já tem seu primeiro finalista confirmado. Nesta quarta-feira, como visitante, o Bayern de Munique bateu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 e confirmou sua ida à decisão. Os astros Harry Kane e Luis Díaz anotaram os gols.

Situação na tabela

Devidamente classificado à final, o Bayern enfrenta o vencedor do confronto entre Stuttgart e Freiburg, que duelam nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília).

📋 Resumo do jogo

🔴 LEVERKUSEN 0 x 2 BAYERN 🔴

🏆 Competição: Copa da Alemanha (semifinal única)
🏟️ Local: BayArena
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols:

  • ⚽ Harry Kane,  aos 20' do 1ºT (Bayern)
  • ⚽ Luis Díaz, aos 47' do 2ºT (Bayern)

Como foi o jogo?

Aos 20 minutos, Harry Kane recebeu bom passe de Musiala dentro da área. O inglês dominou, girou o corpo e mandou uma bomba para o fundo das redes para colocar o Bayern em vantagem. Aos 39, de voleio, o centroavante quase aumentou.

Na segunda etapa, com poucas ações ofensivas, a partida ficou truncada. Aos 47 minutos, Luis Díaz deslocou o goleiro Flekken e sacramentou a classificação do Bayern de Munique.

Próximos jogos

Leverkusen

Koln x Leverkusen| 31ª rodada do Campeonato Alemão
Data e hora: 25/04 (sábado), às 10h30 (de Brasília)
Local: RheinEnergieStadion, em Cologne

Bayern

Mainz 05 x Bayern| 31ª rodada do Campeonato Alemão
Data e hora: 25/04 (sábado), às 10h30 (de Brasília)
Local: MEWA Arena, em Mainz

Veja outros resultados desta segunda pela Europa:

Copa da Itália

Atalanta 1 x 1 Lazio

Copa da França

Strasbourg 0 x 2 Nice

Conteúdo Patrocinado