Com três de Kane, Bayern vence Stuttgart e conquista a Copa da Alemanha

O Bayern conquistou a Copa da Alemanha na tarde deste sábado. Com gols do inspirado Harry Kane, o time de Munique ganhou por 3 a 0 do Stuttgart, no Estádio Olímpico de Berlim.
Seis anos depois
Com o título, o Bayern quebrou um jejum de seis temporadas sem conquistar a Copa da Alemanha e alcançou seu 21º troféu, aumentando a vantagem como maior vencedor - o Weder Bremen, segundo colocado, tem seis taças. O Stuttgart, por sua vez, era o defensor do título.
RESUMO DO JOGO
🔴🔵 BAYERN DE MUNIQUE 3 x 0 STUTTGART 🔴🟡
Competição: Final da Copa da Alemanha
Local: Estádio Olímpico, Berlim (Alemanha)
Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 15h (de Brasília)
Gol
- Harry Kane, aos 10' do 2ºT (Bayern de Munique)
- Harry Kane, aos 35' do 2ºT (Bayern de Munique)
- Harry Kane, aos 47' do 2ºT (Bayern de Munique)
Como foi o jogo?
O Bayern de Munique conseguiu sair na frente aos 10 minutos da etapa complementar. Olise recebeu na direita e cruzou para cabeçada certeira de Harry Kane.
Aos 35 minutos, centroavante inglês ampliou o marcador após receber passe de Luis Díaz dentro da área, girar em cima da marcação e bater no canto do goleiro Nubel.
Já nos acréscimos, Michael Olise cruzou da direita, Angelo Stiller tocou com a mão dentro da área e o juiz Sven Jablonski marcou o pênalti. Kane foi para a cobrança e marcou seu terceiro gol aos 47 minutos.
