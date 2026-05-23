Apostas

Com três de Kane, Bayern vence Stuttgart e conquista a Copa da Alemanha

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por TOBIAS SCHWARZ / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/05/2026 às 17:19

O Bayern conquistou a Copa da Alemanha na tarde deste sábado. Com gols do inspirado Harry Kane, o time de Munique ganhou por 3 a 0 do Stuttgart, no Estádio Olímpico de Berlim.

Seis anos depois

Com o título, o Bayern quebrou um jejum de seis temporadas sem conquistar a Copa da Alemanha e alcançou seu 21º troféu, aumentando a vantagem como maior vencedor - o Weder Bremen, segundo colocado, tem seis taças. O Stuttgart, por sua vez, era o defensor do título.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

📝RESUMO DO JOGO

🔴🔵 BAYERN DE MUNIQUE 3 x 0 STUTTGART 🔴🟡

🏆 Competição: Final da Copa da Alemanha
🏟️ Local: Estádio Olímpico, Berlim (Alemanha)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gol

  • ⚽ Harry Kane, aos 10' do 2ºT (Bayern de Munique)
  • ⚽ Harry Kane, aos 35' do 2ºT (Bayern de Munique)
  • ⚽ Harry Kane, aos 47' do 2ºT (Bayern de Munique)

Como foi o jogo?

O Bayern de Munique conseguiu sair na frente aos 10 minutos da etapa complementar. Olise recebeu na direita e cruzou para cabeçada certeira de Harry Kane.

Aos 35 minutos, centroavante inglês ampliou o marcador após receber passe de Luis Díaz dentro da área, girar em cima da marcação e bater no canto do goleiro Nubel.

Já nos acréscimos, Michael Olise cruzou da direita, Angelo Stiller tocou com a mão dentro da área e o juiz Sven Jablonski marcou o pênalti. Kane foi para a cobrança e marcou seu terceiro gol aos 47 minutos.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por FC Bayern (@fcbayern)

Conteúdo Patrocinado