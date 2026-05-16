Bayern goleia o Colônia com três de Kane na última rodada do Alemão

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu o Colônia por 5 a 1 pela última rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena. O destaque da partida foi o artilheiro Harry Kane, que marcou três gols.
Situação do confronto
Campeão, o Bayern somou 89 pontos na tabela. Já o Colônia ficou com 32 pontos, na 14ª colocação da competição.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: Campeonato Alemão (34ª rodada)
🏟️ Local: Allianz Arena
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 10h30 (de Brasília)
Gols:
- ⚽ Harry Kane, aos 10' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Harry Kane, aos 13' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Said El Mala, aos 18' do 1ºT (Colônia)
- ⚽ Tom Bischof, aos 22' do 1ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Harry Kane, aos 24' do 2ºT (Bayern de Munique)
- ⚽ Nicolas Jackson, aos 38' do 2ºT (Bayern de Munique)
Como foi o jogo
Com 10 minutos de jogo, Harry Kane inaugurou o placar com belo voleio dentro da área. Aos 13, Kane balançou novamente as redes, desta vez após jogada ensaiada em cobrança de falta.
Os visitantes descontaram aos 18, com Said El Mala. O Bayern, porém, voltou a ampliar logo depois, aos 22, com Tom Bischof, que bateu firme de fora da área.
Na segunda etapa, Harry Kane marcou pela terceira vez na partida, acertando um chute firme no canto do goleiro aos 24 minutos. Com 38 marcados no relógio, Nicolas Jackson recebeu dentro da área e garantiu a vitória do Bayern de Munique no último jogo do torneio.
Próximos jogos
Bayern de Munique
- Bayern de Munique x Stuttgart (Copa da Alemanha - Final)
Data e horário: 23 de maio (sábado), às 15h (de Brasília).
Local: Allianz Arena
