Manuel Neuer sofre lesão no Bayern e coloca possível retorno à seleção alemã em dúvida

Na manhã deste domingo, o Bayern confirmou que o goleiro Manuel Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a vitória contra o Colônia por 5 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Alemão.
Muskuläre Probleme bei Manuel Neuer
Manuel Neuer muss wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Der Kapitän wurde am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der… pic.twitter.com/TCqRtgUBHp
— FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026
Segundo a equipe médica do clube alemão, o astro terá que diminuir o ritmo nos treinos por causa de sua contusão.
Retorno à Seleção Alemã pode ser afetado
Segundo a Sky Sports, o arqueiro tem conversas avançadas com Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, para retornar à seleção alemã após aposentadoria da equipe nacional anunciada há dois anos.
O nome de Manuel Neuer está presente na pré-lista alemã para o mundial. No entanto, o atleta de 40 anos terá que correr contra o tempo para conseguir se recuperar e estar à disposição para a Copa do Mundo.
A convocação final de Julian Nagelsmann será divulgada na próxima quinta-feira, 21 de maio.
Confira a nota completa divulgada pelo Bayern:
"Problemas musculares em Manuel Neuer. O goleiro deve reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Isso foi constatado em um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O capitão foi substituído após sair mancando no minuto 60 do jogo em casa da Bundesliga contra o 1. FC Koln no sábado"
Alemanha na Copa
A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Equador e Costa do Marfim. A estreia da seleção está marcada para o dia 14 de junho contra a Seleção Curaçauense.