Apostas

Manuel Neuer sofre lesão no Bayern e coloca possível retorno à seleção alemã em dúvida

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por ALEXANDRA BEIER / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 11:10

Na manhã deste domingo, o Bayern confirmou que o goleiro Manuel Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante a vitória contra o Colônia por 5 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Alemão.


Segundo a equipe médica do clube alemão, o astro terá que diminuir o ritmo nos treinos por causa de sua contusão.

Retorno à Seleção Alemã pode ser afetado

Segundo a Sky Sports, o arqueiro tem conversas avançadas com Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, para retornar à seleção alemã após aposentadoria da equipe nacional anunciada há dois anos.

O nome de Manuel Neuer está presente na pré-lista alemã para o mundial. No entanto, o atleta de 40 anos terá que correr contra o tempo para conseguir se recuperar e estar à disposição para a Copa do Mundo.

A convocação final de Julian Nagelsmann será divulgada na próxima quinta-feira, 21 de maio.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Confira a nota completa divulgada pelo Bayern:

"Problemas musculares em Manuel Neuer. O goleiro deve reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Isso foi constatado em um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O capitão foi substituído após sair mancando no minuto 60 do jogo em casa da Bundesliga contra o 1. FC Koln no sábado"

Alemanha na Copa

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Equador e Costa do Marfim. A estreia da seleção está marcada para o dia 14 de junho contra a Seleção Curaçauense.

Conteúdo Patrocinado