Vitinho é emprestado pelo Palmeiras ao Barcelona B

O meia Vitinho, uma das principais promessas do Palmeiras, foi oficializado como reforço do Barcelona B na tarde desta terça-feira. A princípio, o garoto de 19 anos chega por empréstimo aos catalães, com contrato até 30 de junho de 2018.

Caso o clube espanhol resolva exercer o direito de compra, ao fim do vínculo, terá que pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) ao Verdão, que detém 100% dos direitos econômicos do jogador, com contrato até 2021.

Mesmo sendo contratado como reforço para o time B, Vitinho participará da pré-temporada do elenco principal, comandado agora por Ernesto Valverde. Ele inicia os trabalhos nesta quarta-feira.

Sem espaço no time do Palmeiras, o meia teve seu empréstimo visto com bons olhos pelo técnico Cuca, que falou sobre o tema no fim de junho. Para o comandante, em qualquer circunstância, a situação será boa. ”Ele indo para fora, se ficar ótimo. Se não ficar, irá voltar muito mais preparado”, explicou.

Vitinho comentou sua chegada a um dos principais clubes do mundo e ressaltou sua felicidade. “Estou muito feliz. Sempre fui um fã do Barça, são o melhor time do planeta. Agora poderei jogar no time que teve Rivaldo, Ronaldinho e no qual joga meu ídolo, Neymar”, vibrou.

Na próxima temporada, o Barcelona B disputará a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Por conta das regras da Liga Espanhola, a equipe não pode jogar a mesma competição que o time principal, por se tratarem do mesmo clube. Por isso, não pode disputar a Copa do Rei.