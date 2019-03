Presidente do Barcelona dispara: “Dembelé é melhor que Neymar”

No começo da temporada 2017-2018, Neymar deixou o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain. O Barça foi ao mercado e trouxe Ousmane Dembelé, que estava no Borussia Dortmund para ser o substituto.

Nesta terça-feira, em entrevista à Cadena SER, Josep Maria Bartomeu, atual presidente do clube fez uma comparação entre os dois jogadores. Mais do que isso, o mandatário enxerga que o atual camisa 11 é melhor em relação ao brasileiro.

“Para mim, Dembelé é melhor do que Neymar. O Barcelona está construindo um futuro com jogadores jovens. Estamos dentro de um ciclo que começou em 2004 e o Barça sempre compete por tudo”, afirmou Bartomeu.

Em sua gestão, o Barcelona contratou diversos jogadores do meio para a frente, mas esqueceu de trazer nomes para a defesa. Um dos jovens destaques do Ajax na atual temporada está na mira do clube. “Posso assegurar que a contratação de Matthijs de Ligt está sobre a nossa mesa”, emendou.

Outro assunto que preocupa o Barça é a renovação de Lionel Messi. O camisa 10 tem contrato até junho de 2021, mas o desejo do clube e da equipe é de estender o vínculo do ídolo. “A vontade de Messi é renovar seu contrato mais uma vez, mas antes do contrato ter seu término”, finalizou.