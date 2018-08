Trio de ataque brilha e PSG segue 100% no Francês

Neste sábado, o PSG pode contar pela primeira vez com o seu fortíssimo trio de ataque formado por Neymar, Cavani e Mbappé completo na temporada. Em mais uma atuação de gala, o trio marcou um gol cada e garantiu a vitória do time parisiense pelo placar de 3 a 1 diante do Angers, em partida realizada no estádio Parque dos Príncipes.

O placar foi aberto logo aos 11 minutos com Cavani recebendo lindo passe de Neymar. Pouco tempo depois, Mangani cobrou uma penalidade com perfeição e igualou o placar. Na segunda etapa, Mbappé aos cinco e Neymar aos 20 garantiram a vitória para a equipe de Paris.

Com o resultado, o time da capital assume a liderança do Campeonato Francês de maneira isolada momentaneamente com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento na competição. Já o Angers segue sem pontuar e já ocupa uma posição na zona de rebaixamento do torneio.

O jogo – Jogando em casa, o PSG iniciou a partida atuando de maneira mais ofensiva buscando trabalhar bastante a bola ofensivamente, enquanto o time visitante buscava utilizar os contra-golpes para causar uma perigo ao adversário.

No primeiro momento, a estratégia dos parisienses pareceu mais acertada, tanto que aos 11 minutos, o Angers errou numa tentativa de sair jogando com velocidade e deixou brechas na defesa. Nesse espaço, Neymar apareceu livre pela esquerda e encontrou Cavani livre pelo meio. O uruguaio apenas teve o trabalhar de empurrar para as redes.

Um minuto depois do placar aberto, Neymar novamente encontrou Cavani bem posicionado dentro da área. O centroavante testou firme a bola, que acabou batendo na trave.

Aos 20 minutos, o Angers conseguiu surpreender o PSG numa boa jogada pela direita. Na tentativa de realizar o corte, Kehrer acabou errando a bola e cometendo um pênalti para o time adversário. Na cobrança, Mangani tirou bem do goleiro e igualou o placar.

Após o tento de empate, o time visitante melhorou na partida com uma mudança tática que colocou mais jogadores no meio de campo, fazendo com que a sua equipe começasse a ter a vantagem no meio de campo. Com isso, o ímpeto do PSG foi bem abafado pelo Angers, e o empate permaneceu inalterado até o final da primeira etapa.

Na segunda etapa, o time da casa retornou com um ritmo mais forte. Logo aos cinco minutos, Di María recebeu um bom passe na ponta esquerda e cruzou na medida para Mbappé, que pegou firme de primeira e marcou um golaço para dar novamente a vantagem para o time da casa.

Diferentemente do primeiro tempo, o PSG não diminuiu o seu ritmo após o voltar a frente no placar. Aos 20 minutos, Mbappé tabelou bonito com Rabiot e rolou pra trás para Neymar balançar as redes e ampliar o vantagem para 3 a 1.