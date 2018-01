Messi se diz feliz com reforços e avalia estilo de Valverde

O Barcelona lidera tranquilo o Campeonato Espanhol e se prepara para continuar a caminhada na Liga dos Campeões, que acontece em menos de um mês. Vivendo um grande momento, Messi falou com a imprensa em evento de um patrocinador antes da 21ª rodada do Espanhol. O argentino comentou sobre os novos companheiros da janela de janeiro e o momento do time.

“Tanto Coutinho como Yerry (Mina) estavam no mercado no verão passado, o clube tentou trazê-los, não pôde, mas pôde agora no mercado de inverno. O Masche sai, e vem um zagueiro para substituí-lo, e nós estamos felizes de que estejam com a gente”, disse.

Depois de garantir a vaga na semifinal da Copa do Rei e ver o maior rival Real Madrid cair em casa, a busca pelo título passa agora pelo Valência. “Felizmente, as coisas estão indo bem. Tivemos um teste difícil, na volta contra o Espanyol, mas estamos felizes com a forma como as coisas estão indo, embora ainda haja muito pela frente”, afirmou o camisa 10.

O argentino também comentou o estilo de jogo do treinador Ernesto Valverde, que faz um bom trabalho na sua primeira temporada comandando a equipe catalã. “Ele foi claro desde o princípio com o que pretendia, disse o que queria e nos adaptamos. Não era muito diferente do que víamos vínhamos fazendo. Ficamos fortes defensivamente e na frente temos jogadores de muita qualidade que resolvem os jogos. Encaro com normalidade e tranquilidade. O treinador decide. Conversamos sobre isso e não tenho nenhum problema com rodízio, como também para outros companheiros”, revelou Messi, que, até o momento, participou de 31 jogos dos 34 da temporada, em que marcou 26 gols.