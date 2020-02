Messi contesta declaração de Abidal e escancara crise no Barcelona

O clima no Barcelona não é dos melhores. A equipe da Catalunha foi eliminada pelo Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, trocou de treinador e perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o arquirrival Real Madrid, tudo em um espaço de menos de um mês.

Para piorar a situação do Barcelona, Éric Abidal, ex-jogador e atual dirigente do clube, declarou para o jornal espanhol Sport que “muitos jogadores não estavam satisfeitos e nem trabalhando muito” com Ernesto Valverde, ex-comandante da equipe. Nesta terça-feira, a declaração foi rebatida por Lionel Messi, nas redes sociais do craque argentino.

“Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas mas acredito que todos precisam se responsabilizar por suas tarefas e decisões. Os jogadores (são responsáveis) do que passa em campo e nós somos os primeiros a reconhecer quando não estamos bem. Os responsáveis pela área da direção esportiva também devem assumir suas responsabilidades e, acima de tudo, tomar conta das decisões que tomam. Por último, acredito que quando se fala de jogadores, deveria dar nomes, senão está manchando todos e alimentando coisas que se dizem e não são certas”, desabafou.

A declaração do ídolo do Barcelona escancara a crise interna do clube na atual temporada. Mesmo com Quique Setién, novo treinador da equipe, as críticas sobre o futebol apresentado continuam e informações sobre a insatisfação por parte do elenco são constantes em veículos de mídia da Espanha.

