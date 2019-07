Malcom deve deixar o Barcelona caso clube contrate Neymar

O futuro de Malcom pode ser fora do Barcelona. Segundo o jornal Sport, o atacante é o mais cotado para deixar o clube em caso de concretizada a negociação por Neymar. A ideia dos catalães seria emprestar o jogador com obrigatoriedade de compra. Napoli, Inter de Milão e Milan fizeram consultas oficiais.

Segundo a publicação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti é quem está mais à frente nas negociações. Após ter a contratação de James Rodríguez frustrada, Malcom seria o novo alvo. No entanto, o Napoli aceita ter o brasileiro por empréstimo, mas quer apenas a opção de compra ao final do vínculo.

A vontade do atacante é permanecer no Barcelona, mas está aberto a sair para um time que disputará a Liga dos Campeões. No Campeonato Inglês, Arsenal e Tottenham já manifestaram interesse por Malcom. Os Gunners querem um empréstimo, enquanto os Spurs pensam no jogador como opção caso a negociação com Lo Celso fracasse.

Porém, os catalães tratam o assunto com muita calma. Se Neymar não for contratado, é provável que Malcom continue. Ernesto Valverde não teria problema em manter o atacante de 22 anos no elenco, que poderia ganhar mais espaço. Por enquanto, ele participará da pré-temporada normalmente.