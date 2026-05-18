Lamine Yamal deve perder estreia da Espanha na Copa do Mundo

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, pode perder os dois primeiros jogos da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo devido a uma lesão na coxa sofrida em abril. As informações são do jornal inglês The Athletic.

A jovem promessa deve ser desfalque no jogo de estreia, contra Cabo Verde, no dia 15 de junho, e é dúvida para o segundo compromissos, contra a Arábia Saudita, no dia 21 do mesmo mês.

Yamal se machucou no dia 22 de abril, após marcar o gol da vitória do Barcelona contra o Celta de Vigo. Foi constatada uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. O Barça e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) optaram por um tratamento conservador, visando a participação do jogador no Mundial.

Membros da equipe médica da federação fazem visitas constantes a Barcelona para checar o progresso da lesão de Yamal. A tendência é que ele esteja à disposição para a disputa do último jogo do Grupo H, contra o Uruguai, no dia 26 de junho.

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Yamal, que foi segundo lugar da última Bola de Ouro, fez 45 jogos na temporada, marcou 24 gols e deu 16 assistências. Pela seleção espanhola, foram seis bolas nas redes em 25 embates, além do título da Eurocopa de 2024.

A Espanha faz dois amistosos antes da estreia contra Cabo Verde. No dia 4 de junho, em Corunha, enfrenta o Iraque. Depois, viaja até Puebla, no México, para enfrentar o Peru no dia 8. A convocação final de Luis de la Fuente, técnico da seleção, está marcada para o dia 25 de maio.