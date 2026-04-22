Com gol e lesão de Yamal, Barcelona vence o Celta pelo Espanhol

Foto por Josep LAGO / AFP
Publicado 22/04/2026 às 18:47

Nesta quarta-feira, o Barcelona recebeu o Celta de Vigo no Camp Nou e venceu por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Lamine Yamal, que saiu lesionado no primeiro tempo, marcou o gol do jogo.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Barça, com 82 pontos, segue líder e tem nove de vantagem sobre o Real Madrid. O Celta, por sua vez, ocupa a sexta colocação, com 44 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴🔵 BARCELONA 1 x 0 CELTA DE VIGO 🔵🔴

🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
📅 Data: 22 de abril de 2025 (quarta-feira)
Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Lamine Yamal, aos 40' do 1ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

O Barcelona abriu o placar aos 40 minutos de jogo. Yamal fez boa jogada pela direita, cortou pro meio e foi derrubado na área por Lago. Na cobrança, o camisa 10 do Barça converteu a penalidade, mas sentiu a coxa e caiu no gramado após a batida. O espanhol teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Ferrán Torres chegou a marcar para os donos da casa, mas teve o gol anulado por um impedimento milimétrico assinalado com a ajuda do VAR.

Próximos jogos

Barcelona

  • Enfrenta o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Celta de Vigo

  • Joga contra o Villarreal, no Estadio de la Ceramica, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

Classificação

