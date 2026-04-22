Com gol e lesão de Yamal, Barcelona vence o Celta pelo Espanhol

Nesta quarta-feira, o Barcelona recebeu o Celta de Vigo no Camp Nou e venceu por 1 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Lamine Yamal, que saiu lesionado no primeiro tempo, marcou o gol do jogo.
LAMINE SCORES THE PENALTY!!!!!
⚽️ 1-0 | ⏱️ 40’ | #BarçaCelta pic.twitter.com/DF3TBuUCOs
— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
Situação da Tabela
Com o resultado, o Barça, com 82 pontos, segue líder e tem nove de vantagem sobre o Real Madrid. O Celta, por sua vez, ocupa a sexta colocação, com 44 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 BARCELONA 1 x 0 CELTA DE VIGO 🔵🔴
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
📅 Data: 22 de abril de 2025 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Lamine Yamal, aos 40' do 1ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
O Barcelona abriu o placar aos 40 minutos de jogo. Yamal fez boa jogada pela direita, cortou pro meio e foi derrubado na área por Lago. Na cobrança, o camisa 10 do Barça converteu a penalidade, mas sentiu a coxa e caiu no gramado após a batida. O espanhol teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.
No segundo tempo, Ferrán Torres chegou a marcar para os donos da casa, mas teve o gol anulado por um impedimento milimétrico assinalado com a ajuda do VAR.
Próximos jogos
Barcelona
- Enfrenta o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.
Celta de Vigo
- Joga contra o Villarreal, no Estadio de la Ceramica, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.
Classificação