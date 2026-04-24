Flick defende Yamal após lesão no Barcelona: "Voltará mais forte"

Hansi Flick esteve na sala de imprensa nesta sexta-feira para uma entrevista pré-jogo contra o Getafe, que acontece neste sábado. Apesar da rodada importante pelo Campeonato Espanhol, o principal assunto da coletiva foi a lesão do jovem Lamine Yamal.

"Essa situação não é fácil para nós nem para ele. Temos que lidar com isso e aprender com a experiência, assim como ele. Ele estará fora da partida, mas acredito que estará pronto para a Copa do Mundo e voltará mais forte do que está agora", disse o treinador de 61 anos.

Em seguida, Flick revelou que Yamal chegou a acusar um leve desconforto, mas o próprio atleta optou por seguir em campo, afirmando que se sentia apto para continuar a partida.

"Ele (Lamine) sentiu algo antes da falta, mas não foi nada demais, e decidiu bater o pênalti. Talvez tenha piorado depois. No fim das contas, tudo se resume à sensação. Como eu disse antes, ele nunca tinha tido uma lesão muscular antes, e faz parte do processo de aprender a ouvir o próprio corpo. Ele precisa aprender a ouvir o próprio corpo. No fim, ele marcou, ganhamos os três pontos, mas é uma pena que ele esteja fora", declarou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Desempenho e sentimento de Lamine

Os questionamentos sobre o jovem de 18 anos prosseguiram, e Flick também foi perguntado especificamente sobre o desempenho de Yamal.

"Para mim, considerando a idade dele, 18 anos, ele está indo muito bem. Ele está sob muita pressão porque esta é a terceira ou quarta pergunta sobre Lamine, tudo o que Lamine faz afeta a todos. Há muita repercussão. Eu realmente aprecio as últimas semanas, quando ele esteve em um nível incrível. Ele é esperto, inteligente e sabe o que quer", disse o técnico.

Por fim, Flick comentou como Lamine Yamal está lidando com a lesão e destacou a frustração do jovem, evidenciada na mensagem publicada pelo atacante nas redes sociais após a partida.

"Claro que essa lesão o afeta, mas pelo que vejo, é normal nos primeiros dois ou três dias, mas depois ele precisa se concentrar no que está por vir e no processo de recuperação, de se sentir cada vez melhor, e é isso que ele quer fazer. Espero que ele volte à sua melhor forma e tenha uma Copa do Mundo fantástica", concluiu Flick.

Próximo jogo do Barcelona

Jogo: Getafe x Barcelona

Getafe x Barcelona Competição : Campeonato Espanhol - 33ª rodada

: Campeonato Espanhol - 33ª rodada Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 11h15 (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 11h15 (de Brasília) Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Madrid (ESP)