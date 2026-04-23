Lamine Yamal sofre lesão muscular na perna esquerda menos de dois meses antes da Copa do Mundo

Foto por JOSEP LAGO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 09:10 • Atualizado 23/04/2026 às 09:36

Exames realizados na manhã desta quinta-feira confirmaram que o atacante do FC Barcelona, ​​Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, que o deixará de fora do restante da temporada. O clube está confiante de que o jovem estará disponível para a Copa do Mundo de 2026.


O jogador sofreu "uma lesão muscular na coxa esquerda", que será tratada de forma conservadora, anunciou o Barcelona em comunicado.

"Lamine Yamal perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo", acrescentou o clube.

Confira a nota completa divulgada pelo Barcelona:

"Os exames realizados nesta quinta-feira confirmaram que o jogador do time principal, Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

O jogador seguirá um plano de tratamento conservador. Lamine Yamal perderá o restante da temporada do campeonato, mas espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo."

Relembre a lesão de Lamine Yamal:

Aos 40 minutos do confronto entre Barcelona e Celta pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta, Yamal sofreu pênalti após boa jogada pela direita do campo. Na cobrança, o camisa 10 do Barça converteu a penalidade, mas sentiu a coxa e caiu no gramado após a batida. O espanhol teve que ser substituído.

*Com conteúdo da AFP

