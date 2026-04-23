Lamine Yamal sofre lesão muscular na perna esquerda menos de dois meses antes da Copa do Mundo

Exames realizados na manhã desta quinta-feira confirmaram que o atacante do FC Barcelona, Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, que o deixará de fora do restante da temporada. O clube está confiante de que o jovem estará disponível para a Copa do Mundo de 2026.
The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).
The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh
— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026
O jogador sofreu "uma lesão muscular na coxa esquerda", que será tratada de forma conservadora, anunciou o Barcelona em comunicado.
"Lamine Yamal perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo", acrescentou o clube.
Confira a nota completa divulgada pelo Barcelona:
"Os exames realizados nesta quinta-feira confirmaram que o jogador do time principal, Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.
O jogador seguirá um plano de tratamento conservador. Lamine Yamal perderá o restante da temporada do campeonato, mas espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo."
Relembre a lesão de Lamine Yamal:
Aos 40 minutos do confronto entre Barcelona e Celta pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta, Yamal sofreu pênalti após boa jogada pela direita do campo. Na cobrança, o camisa 10 do Barça converteu a penalidade, mas sentiu a coxa e caiu no gramado após a batida. O espanhol teve que ser substituído.
*Com conteúdo da AFP