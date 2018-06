Dortmund tem interesse em tirar Mina do Barça, diz jornal espanhol

Concorrente do Barcelona pela contratação de Yerry Mina quando este ainda defendia o Palmeiras, o Borussia Dortmund voltou a entrar em contato com o zagueiro na tentativa de levá-lo a Alemanha. Pelo menos é o que informa o jornal Mundo Deportivo, que também afirma que o clube catalão não tem o menor interesse em negociar o jogador no momento.

Por mais que a comissão técnica do Barça reconheça que o colombiano ainda precise evoluir bastante a parte tática para brigar pela titularidade do time, também não vê a necessidade de buscar outro zagueiro no mercado. O dinheiro que seria gasto para contratar um reserva imediato para Piqué e Umtiti, seria melhor utilizado se fosse destinado, como sugere a publicação, por exemplo, para antecipar a chegada de Arthur, do Grêmio.

Ainda que Mina não apresente a esperada leitura tática do jogo, “suas espetaculares condições físicas, sua potência, sua juventude e o posto de titular na seleção da Colômbia” são credenciais suficientes para lhe garantir um lugar no elenco blaugrano. Trata-se de um jogador bem cotado, com mercado e muito interesse por parte de equipes que o vêem no banco de reservas do Camp Nou.

Além do Borussia Dortmund, o jornalista Fernando Polo, do Mundo Deportivo, afirma que dois clubes ingleses (cujos nomes não foram mencionados) também estariam atentos à situação do colombiano. O Barcelona, porém, gostaria de esperar o fim da Copa do Mundo da Rússia para, quem sabe, iniciar as conversas a respeito de uma possível transferência. Isso porque, além dos motivos já citados, o zagueiro pode acabar se valorizando durante o Mundial.

Mina tem 23 anos de idade e apenas sete jogos pelo Barça, time que defende desde janeiro deste ano. O defensor custou cerca de 11,8 milhões (pouco que R$ 50 milhões) de euros aos cofres do clube catalão, com o qual assinou contrato até 2023.