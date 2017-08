Comunicado do Barcelona surpreende Neymar e PSG

Neymar Jr e seus advogados ficaram surpresos com o comunicado divulgado pelo Barcelona nesta terça-feira, em que o clube alega ir à Justiça em busca de indenização financeira por conta da saída do jogador brasileiro do Camp Nou rumo a Paris.

Segundo a assessoria de Neymar, o camisa 10 foi surpreendido pelo fato de ter cumprido todos os termos do contrato assinado meses antes, quando renovou seu vínculo com o Barça até 2021. Como pagou a multa rescisória, o atleta não enxergou qualquer irregularidade em sua transferência para o Paris Saint-Germain.

Esse não é o primeiro caso de conflito entre Neymar e Barcelona na Justiça. O brasileiro, inclusive, já iniciou o procedimento formal de cobrança do bônus, de 26 milhões de euros (R$ 96 milhões), que deveria ter recebido de seu ex-clube na época em que renovou seu contrato.

De acordo com o que foi informado no comunicado divulgado nesta terça-feira, caso Neymar não possa arcar com a quantia que supera os 8,5 milhões de euros em indenização ao Barcelona, é o Paris Saint-Germain quem terá de desembolsar a fortuna requerida pelos catalães. O clube parisiense também se mostrou surpreso com a publicação.

“O Paris Saint-Germain foi surpreendido ao ficar sabendo do comunicado do Barcelona anunciando a abertura de um processo na Espanha contra o seu ex-jogador Neymar Jr e indicando que se ele não pagar a quantia requerida, o Paris Saint-Germain terá de arcar com a considerável valor. O Paris Saint-Germain reitera que, como Neymar Jr, sempre respeitou todas as leis em negociações e, mais uma vez, lamenta a atitude do FC Barcelona”, escreveu o PSG.