Barça abre processo contra Neymar e pede fortuna de indenização

O Barcelona divulgou nesta terça-feira que irá acionar a Federação Espanhola de Futebol contra Neymar. O clube blaugrana pede reparação financeira por conta da sua ida para o Paris Saint-Germain poucos meses após ter renovado contrato.

O Barça alega que Neymar tem de devolver uma espécie de luvas pela renovação de seu contrato. Além do valor que não foi divulgado, o clube também espera receber 8,5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) por danos e prejuízos.

Ainda segundo o comunicado, caso Neymar não possa arcar com as quantias requeridas, o Paris Saint-Germain é quem terá que assumir a dívida. O clube catalão crê ser necessárias todas essas medidas para “defender seus interesses após uma rescisão unilateral que sucedeu uma renovação de contrato válida até 2021”.

Após a vitória por 6 a 2 sobre o Toulouse, que marcou a estreia de Neymar como jogador do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, o jogador não poupou a diretoria do Barcelona de críticas.

“Estou realmente muito triste com os diretores do Barcelona, são pessoas que não têm de estar ali comandando o futebol. O Barça merecia muito mais pela grandeza do clube”, afirmou.

Versão dos representantes de Neymar – Após o comunicado divulgado pelo Barcelona, os representantes de Neymar divulgaram uma nota de resposta sobre as declarações feitas pelo clube catalão. O texto foi publicado por meio da empresa N&N Consultoria Esportiva e Empresarial.

Os representantes do atleta, que agora está no PSG, afirmam que Neymar cumpriu corretamente todas as suas obrigações contratuais e procedimentos de rescisão com o Barcelona. A nota ainda diz que o staff do atleta irá montar sua defesa formal para rebater a ação judicial imposta pelo clube catalão.

Além da defesa neste processo, os representantes de Neymar ainda afirmaram que entrarão com uma ação contra o clube a respeito dos pagamentos de bônus não concretizados para o atacante brasileiro.

Confira a nota oficial divulgada pelos representantes de Neymar:

Cumpre-nos informar que o atleta Neymar Júnior e seus advogados já estão cientes do comunicado divulgado hoje – 22/08 – pelo F.C. Barcelona, acerca da ação promovida perante a Justiça Social de Barcelona.

Vale ressaltar que tal notícia foi recebida com surpresa, vez que o Atleta cumpriu integralmente o contrato então vigente, com o depósito integral dos valores livremente pactuados com o F.C. Barcelona visando sua liberação.

Não obstante, quando da regular citação e após a análise integral da demanda promovida pelo Clube, a defesa formal do Atleta será oportunamente apresentada.

Já com relação aos bônus devidos pela assinatura do contrato de 2016, contratualmente ajustados e declaradamente não pagos pelo F.C. Barcelona, cumpre ainda informar que o Atleta já iniciou o procedimento formal de cobrança perante o foro competente.