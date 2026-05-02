Barcelona vence Osasuna e seca Real Madrid por título antecipado do Espanhol

Neste sábado, o Barcelona venceu o Osasuna por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio El Sadar, em Pamplona. Lewandowski e Ferrán Torres decretaram a vitória dos líderes espanhóis, enquanto Raúl Garcia descontou pelos mandantes.
Situação da tabela
Com o resultado, o líder Barcelona vai a 88 pontos e pode confirmar o título espanhol ainda neste fim de semana. Para isso, basta um tropeço do Real Madrid diante do Espanyol neste domingo, às 16h (de Brasília), no RCDE Stadium. A diferença para a equipe madrilenha é de 14 pontos, a quatro rodadas do final do campeonato. O Osasuna, por sua vez, estaciona na décima colocação, com 42 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔴🔵 OSASUNA 1 X 2 BARCELONA🔵🔴
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 34
🏟️ Local: Estádio El Sadar, Pamplona (ESP)
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Robert Lewandowski, aos 36' do 2ºT (Barcelona)
- ⚽ Ferrán Torres, aos 40' do 2ºT (Barcelona)
- ⚽ Raúl Garcia, aos 42' do 2ºT (Osasuna)
Como foi o jogo
Sem Lamine Yamal, lesionado, e Raphinha no banco de reservas, o Barcelona sofreu para criar oportunidades de gol na primeira etapa e, por pouco, os donos da casa não saíram na frente. Aos 35 minutos, Budimir fez fila na marcação e, com um toque sutil, carimbou a trave do goleiro Joan García.
No retorno para o segundo tempo, foi a vez do Barcelona quase abrir o placar. Aos quatro minutos, Dani Olmo desperdiçou grande chance dentro da pequena área após ser bloqueado pelo zagueiro Catena.
Aos 31, Rashford cruzou na medida para Lewandowski cabecear da entrada da pequena área e fazer o primeiro dos líderes no confronto. Quatro minutos depois, Ferrán Torres recebeu passe em profundidade de Fermín López e mandou entre as pernas do goleiro Sergio Herrera para ampliar a vantagem. O Osasuna ainda descontou após Raúl García acertar um cabeceio da pequena área, aos 42 minutos, mas não foi o suficiente para evitar a vitória do Barça, que mantém as esperanças do título espanhol ainda nesta rodada.
Próximo jogos
Osasuna
⚔️ Jogo: Levante x Osasuna
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 35
📅 Data: 8 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Ciudad de Valencia, em Valencia (ESP)
Barcelona
⚔️ Jogo: Barcelona x Real Madrid
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - Rodada 35
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Spotify Camp Nou, Barcelona (ESP)