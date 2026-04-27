Julián Álvarez nega rumores de possível saída do Atlético de Madrid: "Bola de neve de mentiras"

O atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira que os recentes rumores sobre sua saída para o Barcelona são "bolas de neve de mentiras". O argentino, que constantemente tem seu nome ventilado no clube catalão, se prepara para o confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, outro clube que estaria interessado na sua contratação.

"Não posso ficar constantemente vindo a público para esclarecer ou negar as coisas. Não dou importância ao que é publicado nas redes sociais porque muitas vezes vira uma bola de neve de mentiras. Por isso, não desperdiço energia com isso e a reservo para as coisas que me interessam e para o que posso fazer para ajudar a equipe", disse Álvarez.

O campeão do mundo também disse como se blinda dos boatos e que está concentrado para ajudar o Atlético de Madrid no momento mais importante da temporada.

"Tento não dar muita atenção a eles porque surge algo novo a cada semana, novas informações, e não desperdiço minha energia com isso. Em vez disso, tento me concentrar no que estamos fazendo. É o momento mais importante da temporada e quero estar em boa forma para poder ajudar a equipe e fazer grandes coisas aqui", afirmou.

❝La historia la queremos hacer nosotros. Sabemos lo que podemos lograr y de lo que somos capaces.❞ — Julián Alvarez 🎙️ pic.twitter.com/FOBWlzF6IR — Atlético de Madrid (@Atleti) April 27, 2026

Na véspera do confronto de ida das semifinais da Champions contra o Arsenal, Álvarez, que pode chegar a 100 jogos pelo clube espanhol, desenhou o dia perfeito para comemorar o recorde. A bola rola para o jogo de ida nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio Metropolinato, em Madrid.

"Um jogo perfeito seria uma vitória. Pessoalmente, darei tudo de mim para fazer um grande jogo e vencer, porque queremos ganhar essa semifinal", projetou.

Além da expectativa de sair com um resultado positivo na primeira partida do confronto, o atacante de 26 anos também afirmou ter completa confiança nos seus companheiros.

"Estamos fazendo uma ótima temporada. Se chegarmos à final teremos jogado todas as partidas da temporada e estamos em boa forma como grupo, queremos fazer história", concluiu o argentino.

Julián Álvarez foi revelado pelo River Plate. Após um início de carreira meteórico na Argentina, foi vendido por 21,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 124 milhões) para o Manchester City. Devido à alta concorrência com nomes como Haaland, o argentino optou por se transferir para o Atlético de Madrid no início da temporada 24/25. Na véspera de seu centésimo jogo com a camisa colchonera, Álvarez tem 136 gols e 60 assistências na carreira.

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