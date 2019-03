Arthur diz que errou ao ir à festa de Neymar e se diz 100% recuperado

Ainda se recuperando de uma lesão na coxa, o brasileiro Arthur vive a expectativa de estar em campo no jogo do Barcelona nesta quarta-feira, pela volta das oitavas da Liga dos Campeões, contra o Lyon. Na coletiva de imprensa que antecede a partida, o meia foi o escolhido para falar, e teve de comentar também um assunto polêmico.

Faltando 48 horas para o clássico diante do Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, Arthur foi visto na festa de aniversário do amigo Neymar, em Paris. O episódio não repercutiu bem na Espanha, e o brasileiro admitiu seu erro.

“Acredito que me equivoquei em ir à festa. Assumo a minha responsabilidade. Sabia o que estava fazendo, mas peço desculpas se incomodei alguém. Meus companheiros estão me ajudando muito”, disse.

No último final de semana, o meia atuou durante 45 minutos na vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 3 a 1, e garantiu que está recuperado para atuar nesta quarta-feira.

“Quando voltamos de uma lesão precisamos de um pouco de tempo para recuperarmos o ritmo. E uma lesão é uma lesão. Mas me sinto recuperado 100% para jogar os 90 minutos”, completou.

O Barcelona encara o Lyon às 17h (horário de Brasília) desta quarta-feira, no Camp Nou. No jogo de ida, na França, o placar ficou em 0 a 0.