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Willian José admite Bahia "perdido", mas valoriza empate contra o Santos

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Foto: Letícia Martins/EC Bahia
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/04/2026 às 20:53 • Atualizado 25/04/2026 às 20:56

Neste sábado, o Bahia saiu perdendo por dois gols e buscou o empate no fim do jogo contra o Santos, na Arena Fonte Nova. Mesmo tendo reagido na partida, a equipe baiana ouviu vaias de sua torcida, insatisfeita com os últimos resultados, após o apito final.

Em entrevista ao Premiere, o atacante William José, que marcou o gol de empate do Bahia, valorizou o resultado, compreendeu a chateação da torcida e disse que o time parecia "perdido" no primeiro tempo.

"Parecia que estávamos perdidos"

"Pelo que fizemos no primeiro tempo, foi um ponto valioso para nós. Parecia que estávamos perdidos e no final conseguimos um ponto importante. Claro que a torcida fica chateada, a gente vem de duas derrotas, a última muito dura para nós. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando para dar a volta por cima", disse.

Próximo jogo do Bahia

São Paulo x Bahia (Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) 16h
Local: Morumbis, em São Paulo

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